В 2020 году в Нижнем Тагиле средний размер пенсий по инвалидности увеличился почти на 3,5% по сравнению с 2019 годом.

В прошлом году сумма выплаты составила 10,5 тысячи рублей, годом ранее тагильчане-инвалиды получали 10,1 тысячи рублей. В 2018 году в среднем данная категория граждан получала ежемесячно 9,3 тысячи рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году количество детей-инвалидов увеличилось на 5,7% по сравнению с годом ранее и составило 1 887 человек. В общей сложности количество инвалидов снизилось по сравнению с двумя предыдущими годами. В Нижнем Тагиле в 2020 году количество детей-инвалидов увеличилось на 5,7%

Related news: Путин поручил проработать возможность не снижать пенсию для работающих инвалидов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter