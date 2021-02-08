ВКонтакте проведёт соревнования по разработке «Вездекод» онлайн

«Мы хотим сделать соревнования доступными для талантливых разработчиков по всей России. Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдалённых уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы. Подать заявку на лицензию и организовать начальный этап «Вездекода» в своём городе мы приглашаем представителей школ, колледжей, вузов, некоммерческих организаций, ИТ-кластеров или даже студенческих объединений — нужны только мотивация и опыт в проведении мероприятий».