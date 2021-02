ВКонтакте проведёт соревнования по разработке «Вездекод» онлайн

ВКонтакте проведёт марафон по разработке и дизайну «Вездекод» с призовым фондом 1,4 млн рублей.

Первый тур соревнований пройдёт в четырёх городах очно и онлайн; финал состоится в конце октября в Санкт-Петербурге. Получить лицензию и организовать отборочный этап смогут образовательные учреждения и инициативные команды по всей России: приём заявок уже стартовал и продлится до 9 марта. Елизавета Колесникова, руководитель команды мероприятий бренда работодателя ВКонтакте: «Мы хотим сделать соревнования доступными для талантливых разработчиков по всей России. Школьники, студенты и молодые специалисты из самых отдалённых уголков страны испытают свои силы в решении задач, близких к работе программистов и дизайнеров, на практике. Проявить себя смогут не только участники, но и организаторы. Подать заявку на лицензию и организовать начальный этап «Вездекода» в своём городе мы приглашаем представителей школ, колледжей, вузов, некоммерческих организаций, ИТ-кластеров или даже студенческих объединений — нужны только мотивация и опыт в проведении мероприятий». Приём заявок от организаторов продлится до 9 марта — подать их можно с помощью анкеты в сообществе Команды ВКонтакте. Там же 15 марта будут объявлены результаты. Организаторы, которые пройдут отбор, проведут соревнования в тесном сотрудничестве с VK. Компания окажет поддержку и поделится рекомендациями, а также покроет часть расходов. Кроме того, ВКонтакте предоставит призы для победителей: в каждом из четырёх городов они получат 100 000 рублей. Первый этап «Вездекода» пройдёт с апреля по сентябрь в четырёх российских городах — их точный список определится по итогам заявок от организаторов. Всем, кто не сможет приехать на соревнования лично, задания будут доступны онлайн. До финала доберутся только самые способные участники: 30 команд, в каждой из которых будет от одного до четырёх человек, встретятся в петербургском офисе ВКонтакте 21–23 октября. На пути к заветной цели разработчиков и дизайнеров ждут задания разных форматов и уровней сложности: тесты, викторины, игры, ИТ-конкурсы, работа над оригинальными проектами. За решение каждого задания начисляются баллы: их можно обменять на памятные сувениры или на билет до Санкт-Петербурга, если команда дойдёт до финала. В прошлом году первый «Вездекод» прошёл полностью онлайн: в течение двух недель он объединял более 2 500 участников из 647 команд. ВКонтакте регулярно поддерживает ИТ-сообщество: среди проектов — грантово-образовательная программа VK Fresh Code для разработчиков мини-приложений с призовым фондом 15 млн рублей, ежегодный чемпионат по программированию VK Cup и митапы VK Tech Talks — профессиональные встречи для специалистов любого уровня. А в прошлом году ВКонтакте провела серию хакатонов вместе с командами организаторов в разных городах России: Белгороде, Сыктывкаре, Якутске, Иркутске и Кемерове.

