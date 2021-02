В Нижнем Тагиле заключенные из ИК-12 прочитали рэп на тему вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Произведение создано при помощи воспитательного отдела. Двое заключенных самостоятельно придумали текст и сочинили музыку. Video: YouTube-канал ГУФСИН Свердловской области Песня призвана мотивировать граждан поставить прививку от коронавирусной инфекции. Напомним, в мае 2020 года заключенные ИК-12 уже записывали рэп по мотивам коронавируса. В прошлый раз они в песне рассказали о том, как шьют защитные маски. Заключенные из колонии Нижнего Тагила сочинили рэп про коронавирус

