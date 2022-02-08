Давыдов: 2021 год для АО «Башкирская содовая компания» стал самым успешным в истории

Судя по данным опубликованного отчета АО «Башкирская содовая компания» (БСК) за минувший год, его можно назвать самым успешным годом за все 70 лет работы предприятия. Возглавляющий компанию гендиректор Эдуард Давыдов сумел привести ее к званию флагмана отечественной химической отрасли.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию Эдуарда Давыдова, в рублевом эквиваленте общий объем продукции предприятии увеличился более чем на 20 процентов, составив 58,1 миллиарда рублей. Следствием чего был и серьезный рост выручки, которая увеличилась до 58,9 миллиарда рублей. А также до 15 миллиарда рублей возросла и чистая прибыль. Рост финансовых и производственных показателей БСК отмечался и до, и во время пандемии коронавируса. В 2020 году предприятие, руководит которым Эдуард Давыдов, сумело нарастить объемы не только выручки, но и прибыли. Последняя выросла на 1,1 миллиарда рублей. В минувшем году данный показатель увеличился еще почти на два миллиарда рублей. По словам многих экспертов, именно под руководством нынешнего генерального директора БСК сумела не только удержать хорошие темпы, но и достигнуть новых вершин. В том числе благодаря модернизации производства, которая стартовала еще в 2019 году. Особый акцент руководство предприятия делает на экологию. В ушедшем году, согласно распоряжению Давыдова, были проведены работы по установке новых газовых хроматографов, которые позволяют вести контроль состояния воздуха и водных объектов. Также проводится разработка комплексных мероприятий, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду. По итогам прошлого года средняя зарплата работников предприятия увеличилась на 16 процентов, достигнув 54,5 тысячи рублей в месяц и заметно опередив уровень инфляции. Для сравнения: размер средней зарплаты в Башкирии за девять месяцев прошлого года был зафиксирован на уровне 40,4 тысячи рублей. С начала этого года зарплата в БСК подросла еще на 12 процентов. И еще свыше 2,7 миллиарда рублей предприятием было потрачено в ушедшем году на реализацию различных программ социального характера. “Прошлые достижения мотивируют идти дальше, к новым целям», - считает Давыдов. Тем более БСК обладает для этого всем необходимым. Вместе с «ВЭБ Инжиниринг» (госкорпорация «ВЭБ.РФ») удалось завершить разработку Программы стратегического развития компании до 2030 года, предполагающей кроме дальнейшей модернизации оборудования внедрение абсолютно новых производственных линий. Еще один новый крупный проект, который предполагается реализовать БСК в партнерстве с Казахстаном, связан с производством пигментного диоксида титана хлорным способом. В декабре соглашение о создании совместного предприятия АО "БСК" и АО "Каустик" из Павлодара подписало руководство двух компаний. Пользуясь поддержкой своих государств, они намерены организовать высокотехнологичные производства, которые связаны с комплексной переработкой сырья титаново-цирконовых месторождений Казахстана. Стоимость проекта - один миллиард долларов, на новом предприятии появится 1240 новых рабочих мест. По данным Эдуарда Давыдова, планируемый общий объем инвестиций до 2031 года - 250 миллиардов рублей.

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