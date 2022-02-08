Главы свердловских городов начали отчитываться об отлове бездомных собак

Мэры свердловских городов отчитываются об отлове бездомных собак

Чиновники, руководящие свердловскими муниципальными образованиями, начали отчитываться о том, как на их территориях исполняется поручение губернатора Евгения Куйвашева в части обращения с бездомными животными.

Глава Свердловской области ранее акцентировал внимание на следующей актуальной проблеме — в регионе становится все больше уличных собак. Евгений Куйвашев обратился к руководителям муниципалитетов, предупредив их о том, что они несут за это персональную ответственность, сообщили в Департаменте информационной политики. Куйвашев поручил им лично посетить все приюты и пункты передержки животных, чтобы выяснить, как обстоят дела на местах. Службам, занимающимся отловом псов, глава региона поручил искать волонтеров. Кроме того, необходимо регулярно предоставлять автотранспорт, с помощью которого на улицах следует искать стаи бездомных собак, заявил губернатор. В Красноуфимске уже создали мобильные группы, которым поручено искать стаи бездомных животных. Кроме того, в городе работают сейчас две бригады, занимающиеся отловом. В проекте — открытие нового приюта. В Серове местная власть на контрактной основе работает с частным приютом, в котором содержат 50 животных. Их ловят, стерилизуют, вакцинируют и чипируют, после чего удерживают в течение трех недель. В Нижнем Тагиле в рамках муниципального контракта за сутки поймали 29 животных. В городе работает приют на 170 животных. Скоро откроют еще один — для него ищут территорию.

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