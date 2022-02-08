Какие дороги Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году по нацпроекту БКАД (список)

В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД в 2022 году отремонтируют 9 дорог

Утвержден список девяти дорог, которые планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле до конца 2022 года в рамках национального проекта БКАД.

В Нижнего Тагиле продолжается подготовка к ремонту дорог. 7 февраля глава администрации города Владислав Пинаев подписал постановление с указанием перечня улиц, где с весны по осень подрядчики заменят асфальт. Проспект Ленинградский, от улицы Зари до проспекта Дзержинского: - площадь ремонтируемого участка - 25,9 тысячи квадратных метров; - стоимость работ – 109,9 миллиона рублей. Проспект Ленинградский - от проспекта Дзержинского до улицы Юности: - площадь – 14,9 тысячи квадратных метров; - стоимость - 77,1 миллиона рублей. Октябрьский проспект: - площадь - 41,1 тысячи квадратных метров; - стоимость - 31,9 миллиона рублей. Проспект Мира - от проспекта Ленина до улицы Заводская: - площадь - 8,8 тысячи квадратных метров; - стоимость - 52,9 миллиона рублей. Улица Балакинская - от улицы Индустриальная до улицы Перова: - площадь - 32,3 тысячи квадратных метров; - стоимость - 82,7 миллиона рублей. Улица Академика Павлова: - площадь - 6,7 тысячи квадратных метров; - стоимость ремонт - 28,3 миллиона рублей. Дорога на посёлок Ольховка. - площадь 17,2 тысячи квадратных метров; - стоимость - 98,3 миллиона рублей; Дорога от улицы Максима Горького до улицы Кленовая: - площадь - 16,2 тысячи квадратных метров; - стоимость - 67,4 миллиона рублей; Дорога по улице Кленовая: - площадь - 10, 2 тысячи квадратных метров; - стоимость - 57,4 миллиона рублей. Всего на ремонт 9 участков дорог по нацпроекту БКАД зарезервировано 606, 3 млн рублей. Общая площадь благоустройства составит около 180 000 квадратных метров.

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