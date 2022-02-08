Какие дороги Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году по нацпроекту БКАД (список)

Какие дороги Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году по нацпроекту БКАД (список)
Какие дороги Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году по нацпроекту БКАД (список)
Сегодня, 12:30ОбществоФото: 1MI

В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД в 2022 году отремонтируют 9 дорог

Утвержден список девяти дорог, которые планируют отремонтировать в Нижнем Тагиле до конца 2022 года в рамках национального проекта БКАД.

В Нижнего Тагиле продолжается подготовка к ремонту дорог. 7 февраля глава администрации города Владислав Пинаев подписал постановление с указанием перечня улиц, где с весны по осень подрядчики заменят асфальт.

Проспект Ленинградский, от улицы Зари до проспекта Дзержинского:

- площадь ремонтируемого участка - 25,9 тысячи квадратных метров;

- стоимость работ – 109,9 миллиона рублей.

Проспект Ленинградский - от проспекта Дзержинского до улицы Юности:

- площадь – 14,9 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 77,1 миллиона рублей.

Октябрьский проспект:

- площадь - 41,1 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 31,9 миллиона рублей.

Проспект Мира - от проспекта Ленина до улицы Заводская:

- площадь - 8,8 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 52,9 миллиона рублей.

Улица Балакинская - от улицы Индустриальная до улицы Перова:

- площадь - 32,3 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 82,7 миллиона рублей.

Улица Академика Павлова:

- площадь - 6,7 тысячи квадратных метров;

- стоимость ремонт - 28,3 миллиона рублей.

Дорога на посёлок Ольховка.

- площадь 17,2 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 98,3 миллиона рублей;

Дорога от улицы Максима Горького до улицы Кленовая:

- площадь - 16,2 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 67,4 миллиона рублей;

Дорога по улице Кленовая:

- площадь - 10, 2 тысячи квадратных метров;

- стоимость - 57,4 миллиона рублей.

Всего на ремонт 9 участков дорог по нацпроекту БКАД зарезервировано 606, 3 млн рублей. Общая площадь благоустройства составит около 180 000 квадратных метров.

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Нижний ТагилЭксклюзивКасается каждого
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