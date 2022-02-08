Какие дороги Нижнего Тагила отремонтируют в 2022 году по нацпроекту БКАД (список)

В Нижнего Тагиле продолжается подготовка к ремонту дорог. 7 февраля глава администрации города Владислав Пинаев подписал постановление с указанием перечня улиц, где с весны по осень подрядчики заменят асфальт.
Проспект Ленинградский, от улицы Зари до проспекта Дзержинского:
- площадь ремонтируемого участка - 25,9 тысячи квадратных метров;
- стоимость работ – 109,9 миллиона рублей.
Проспект Ленинградский - от проспекта Дзержинского до улицы Юности:
- площадь – 14,9 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 77,1 миллиона рублей.
Октябрьский проспект:
- площадь - 41,1 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 31,9 миллиона рублей.
Проспект Мира - от проспекта Ленина до улицы Заводская:
- площадь - 8,8 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 52,9 миллиона рублей.
Улица Балакинская - от улицы Индустриальная до улицы Перова:
- площадь - 32,3 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 82,7 миллиона рублей.
Улица Академика Павлова:
- площадь - 6,7 тысячи квадратных метров;
- стоимость ремонт - 28,3 миллиона рублей.
Дорога на посёлок Ольховка.
- площадь 17,2 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 98,3 миллиона рублей;
Дорога от улицы Максима Горького до улицы Кленовая:
- площадь - 16,2 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 67,4 миллиона рублей;
Дорога по улице Кленовая:
- площадь - 10, 2 тысячи квадратных метров;
- стоимость - 57,4 миллиона рублей.
Всего на ремонт 9 участков дорог по нацпроекту БКАД зарезервировано 606, 3 млн рублей. Общая площадь благоустройства составит около 180 000 квадратных метров.