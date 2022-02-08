Приставы неправомерно остановили работу ТЦ “Восток” в Новосибирске

Как сообщает издание newizw.ru, судебные приставы вновь опечатали двери ТЦ "Восток" в Новосибирске. Три года назад региональное ГУ МЧС уже проводило проверки ТЦ, после которых руководству торгового центра было предписано устранить 14 нарушений. Однако в связи с жалобой владельцев ТЦ Дзержинский районный суд постановил, что 13 из 14 нарушений были предъявлены необоснованно.