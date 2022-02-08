Пропавшая 14-летняя школьница из Березовского найдена в Курганской области

Бесследно пропавшую 14-летнюю девочку искали в течение двух недель. Саша живет с тетей. В тот день она ушла из дома, оставив ей записку следующего содержания: «Все было хорошо, свидимся».
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что ребенок мог пойти к отцу, лишенному родительских прав. Версия силовиков оказалась верной. Им удалось выяснить, что Алекандра Образцова находится на улице Чапаева в городе Шадринск, пишет Е1.
На допросе в дежурной части ОМВД Березовского школьница сообщила, что ушла из дома добровольно, поскольку желала встретиться с папой. Правонарушений в отношении ребенка мужчина не совершал, заявили журналистам в полиции.