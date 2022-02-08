Пропавшая 14-летняя школьница из Березовского найдена в Курганской области

Пропавшая 14-летняя школьница из Березовского найдена в Курганской области
Пропавшая 14-летняя школьница из Березовского найдена в Курганской области
Вчера, 23:19ОбществоФото: 1MI

Пропавшую 14-летнюю жительницу Березовского нашли в Курганской области

Загадочно исчезнувшая 26 января несовершеннолетняя жительница Березовского Александра Образцова найдена в Курганской области.

Бесследно пропавшую 14-летнюю девочку искали в течение двух недель. Саша живет с тетей. В тот день она ушла из дома, оставив ей записку следующего содержания: «Все было хорошо, свидимся».

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что ребенок мог пойти к отцу, лишенному родительских прав. Версия силовиков оказалась верной. Им удалось выяснить, что Алекандра Образцова находится на улице Чапаева в городе Шадринск, пишет Е1.

На допросе в дежурной части ОМВД Березовского школьница сообщила, что ушла из дома добровольно, поскольку желала встретиться с папой. Правонарушений в отношении ребенка мужчина не совершал, заявили журналистам в полиции.

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полицияМВДКурганская область
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