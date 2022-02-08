Службу отлова бездомных животных выбирают в Нижнем Тагиле

Службу отлова бездомных животных выбирают в Нижнем Тагиле
Службу отлова бездомных животных выбирают в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:35ОбществоФото: 1MI
Конкурс по выбору службы отлова бесхозных животных объявлен в Нижнем Тагиле.

Начальная цена контракта — 2 млн рублей. В техническом задании указана стартовая стоимость каждой предоставляемой услуги. Одно отловленное бездомное животное оценивается в 372 рубля, транспортировка — 447 рублей, содержание животного (лечение, вакцинация, маркирование) — 480 рублей, стерилизация — 2 243 рубля, возврат неагрессивных животных на прежнее место обитания — 447 рублей.

Также в условиях контракта четко указывается, что оплачиваются только животные, пойманные живыми. Подача заявок на аукцион продлится еще неделю — до 15 февраля, а его итоги будут подведены 17 февраля. Контракт с победившим подрядчиком будет заключен до 30 июня текущего года, отлов бездомных собак будет проводиться до 31 мая.

Напомним, что это не первая попытка городской администрации решить проблему с отловом бездомных животных — предыдущие несколько лет на конкурс чаще всего никто не заявлялся. На данный момент заключен краткосрочный договор с благотворительным фондом «Добрые руки».

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