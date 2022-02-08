Службу отлова бездомных животных выбирают в Нижнем Тагиле

Также в условиях контракта четко указывается, что оплачиваются только животные, пойманные живыми. Подача заявок на аукцион продлится еще неделю — до 15 февраля, а его итоги будут подведены 17 февраля. Контракт с победившим подрядчиком будет заключен до 30 июня текущего года, отлов бездомных собак будет проводиться до 31 мая.