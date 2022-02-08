Смертность в Свердловской области превысила рождаемость почти в 1,8 раза

Смертность в Свердловской области превысила рождаемость почти в 1,8 раза
Смертность в Свердловской области превысила рождаемость почти в 1,8 раза
Сегодня, 21:25ОбществоФото: 1MI
В период с января по ноябрь 2021 года смертность в Свердловской области превысила рождаемость почти в 1,8 раза.

Родилось за это время менее 40 тысяч детей, что почти на тысячу меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Тогда как смертность выросла более чем на 15% по сравнению с 2020 годом и превысила отметку в 70 тысяч человек.

В итоге естественная убыль населения в 2021 году по сравнению с 2020 выросла с 19 223 до 30 841 человека. Из положительных тенденций в минувшем году — небольшое сокращение смертности детей до одного года со 172 до 154. Также в области на 4 812 выросло число заключаемых браков, но выросло и число разводов — на 3 721.

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