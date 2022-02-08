Состоялась премьера фильма о юных патриотах Нижнего Тагила

У нас в городе работает порядка 20 клубов: 17 военно-патриотических, два военно-исторических и два военно-спортивных. Есть муниципальные, есть частные клубы. Я благодарен ребятам, кто сегодня эту инициативу подхватывают, поддерживают, финансируют занятия в данных клубах. Мы растим поколение, которое должно сделать лучше, чем мы, говорит он в фильме «Юные патриоты Нижнего Тагила».