Состоялась премьера фильма о юных патриотах Нижнего Тагила

На торжественном мероприятии в честь показа картины присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и замглавы по соцполитике Валерий Суров. Градоначальник поблагодарил создателей фильма за развитие темы патриотического воспитания юных тагильчан.
У нас в городе работает порядка 20 клубов: 17 военно-патриотических, два военно-исторических и два военно-спортивных. Есть муниципальные, есть частные клубы. Я благодарен ребятам, кто сегодня эту инициативу подхватывают, поддерживают, финансируют занятия в данных клубах. Мы растим поколение, которое должно сделать лучше, чем мы, говорит он в фильме «Юные патриоты Нижнего Тагила».
Основатель благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников поделился, что идея рассказать о военно-патриотическом воспитании в городе возникла во время знакомства с создателем фильма «Ополченка». В дальнейшем киноленту «Юные патриоты Нижнего Тагила» планируют показать на классных часах в школах города.
Этот фильм и создан, чтобы показать его в каждом классе на классном часе в рамках соглашения с администрацией города. Социальный фильм, чтобы дети смотрели и знали, рассказал он редакции TagilCity.ru.
Главная цель фильма — донести до молодежи Нижнего Тагила, как важно патриотическое воспитание, считает герой короткометражки, воспитанник клуба «Первый» Георгий Ураков.
Основное направления нашего клуба — рукопашный бой, также проводятся занятия по истории и строевой подготовке, военно-спортивные и военно-патриотические мероприятия. В первую очередь, это учит дисциплинированности, стойкости характера, эмоциональной подготовке. И очень пригодится в жизни как парням, так и девочкам, сказал он.
В киноленте рассказано об истории создания клуба «Первый» и о направлениях патриотического воспитания в городе. Также в короткометражке упоминается актуальная на сегодняшний день тема скулшутинга — вооруженного нападения в школах.
Никогда не держите то, что у вас в голове. Если кто-то устает — в учебе, дома какие-то проблемы, соревнования — всегда подходите к старшему инструктору, либо ко мне, чтобы мы вместе смогли подобрать решение этих проблем, говорит в фильме своим воспитанникам основатель фонда «Первый» Дмитрий Костенников.
Также в рамках показа памятными медалями в честь 800-летия князя и полководца Александра Невского и грамотами были награждены тагильчане, принимающие участие в развитии патриотического направления.