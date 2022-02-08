Свыше полусотни выезжавших на встречную полосу тагильчан поймали инспекторы

Свыше полусотни выезжавших на встречную полосу тагильчан поймали инспекторы
Свыше полусотни выезжавших на встречную полосу тагильчан поймали инспекторы
Сегодня, 15:43ОбществоФото: 1MI

В Нижнем Тагиле предотвратили свыше 50 серьезных ДТП

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе завершили проведение оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

С 3 по 6 февраля сотрудники ДПС дежурили как на местных, так и на региональных автодорогах. Наряды были максимально приближены к наиболее аварийным местам, сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

На трассах на подъезде к Нижнему Тагилу не были допущены серьезные ДТП. Сотрудникам управления ГИБДД успешно удалось пресечь в общей сложности 51 нарушение ПДД, которые были связаны с выездами на «встречку». Шесть автовладельцев находились за рулем в нетрезвом состоянии, и двое из них отказались пройти медосвидетельствование.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
дтпДПСПДДНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы