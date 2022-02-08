Свыше полусотни выезжавших на встречную полосу тагильчан поймали инспекторы

На трассах на подъезде к Нижнему Тагилу не были допущены серьезные ДТП. Сотрудникам управления ГИБДД успешно удалось пресечь в общей сложности 51 нарушение ПДД, которые были связаны с выездами на «встречку». Шесть автовладельцев находились за рулем в нетрезвом состоянии, и двое из них отказались пройти медосвидетельствование.