Поздравляем с 8 марта!
8 марта 2010, 16:05Обществоpopstas
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Дорогие посетительницы Городского портала TagilCity.ru! Поздравляем Вас с праздником 8 марта! Пусть первый подснежник Подарит Вам нежность! Весеннее солнце подарит тепло! А мартовский ветер подарит надежду, И счастье, и радость, и только добро! Коллектив городского портала TagilCity.ru
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