Победители мужского конкурса на Tagilcity.ru решили разделить призы со своими вторыми половинками

Обладателю первого места фотоконкурса «Самый спортивный мужчина Нижнего Тагила»Ивану, а также второго места Семену удалось забронировать базу на сутки с 8 по 9 марта. Туда они поедут со своими любимыми девушками. Чувствуется, ребята отлично отдохнут на свежем воздухе, попарятся в таежной баньке, а победителю даже удастся даже покатать свою любимую на лошади.

Напомним, ставший лучшим в фотоконкурсе Иван выиграл суточную путевку на 2-х человек на базу активного отдыха «Таёжная рось» с питанием, посещение «Таёжной бани» на 2 часа и катание на лошади на 1 час. Обладатель второго места Семен получил все то же самое, только без катания на лошади. Ну а бронзовый призер конкурса Владимир стал обладателем суточной путевки на 2-х человек на базу активного отдыха «Таёжная рось» с питанием. Поздравляем победителей, желаем им отличного активного и спортивного отдыха!

Наверное, лучшее, что можно придумать в подарок на праздник - это совместная поездка, тур в какую-нибудь экзотическую страну или в один изкрасивейших городов России, Европы. Да куда угодно! Смена обстановки нетолько позволит замечательно отдохнуть, но и укрепит ваши отношения с семьей. Поиск туров осуществляется в интернете. На сайте туроператора вы сможете также забронировать путевку.

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