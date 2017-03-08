Чтобы выглядеть модно, не обязательно уезжать на шоппинг из города

Во-первых, цены в интернет-магазинах ниже, чем на прилавках магазинов. Происходит это из-за того, что в интернет-магазинах в цену товаров не заложены затраты на аренду помещений, электричество и зарплату консультантов.

Во-вторых, выбор в интернете намного больше. Закупаться ведь можно не только в российских магазинах, но и зарубежных, а тут выбор ограничивается только знанием иностранных языков и условиями доставки. Также могут помочь специализированные сайты для интернет-шопперов, которые собирают в одном месте товары из большого количества интернет-магазинов. Например, можно посмотреть юбки на Picodi-sale: в каталоге представлено более тысячи моделей, их можно сортировать и фильтровать по цвету, бренду и цене. Это очень удобно.

В-третьих, в интернете акции выгоднее. Самые продвинутые горожане кооперируются в группы и делают совместные заказы. Это помогает избежать трат на доставку, так как большинство магазинов при достижении определённого порога доставляют заказы в любую точку России, в том числе и в Тагил.