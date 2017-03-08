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Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы»

8 марта 2017, 15:40Общество
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