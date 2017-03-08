Петиция в защиту Вики Стариковой из Нижнего Тагила предлагает выгнать Ренату Литвинову из жюри шоу «Минута славы»
8 марта 2017, 15:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Зрители «Минуты славы» решили направить петицию руководству Первого канала. Она предлагает исключить из жюри Ренату Литвинову, которая жестко обошлась с участницей шоу Викой Стариковой, комментируя ее выступление.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автор обращения – житель Москвы Алексей Копылов. В петиции он выразил возмущение оценкой Литвиновой в адрес юной тагильчанки. С ним согласны многие из тех, кто видел выступление Вики и слышал комментарии членов жюри.
Автор обращения называет оценку Ренаты Литвиновой «пределом бесчеловечности, хамского отношения к людям».
Также он сравнил отношение жюри «Голоса. Дети» к выступающим и членов комиссии шоу «Минута славы». Напомним, известный продюсер Максим Фадеев также высказался в защиту Вики.
© TagilCity.ru
Россиядетикультурамузыкашоужюрипениепеснятелешоукомментариивыступлениекомментариймузыкантминута славы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей