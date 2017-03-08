Разыскиваемый подросток Миша Кокорин найден полицией Нижнего Тагила

Пропавший подросток Миша Кокорин найден сотрудниками полиции. Оказалось, мальчик все это время гулял, не желая посещать школу: у него появились проблемы в обучении по некоторым предметам, и он решил не ходить в школу.

Мальчик не хотел возвращаться домой, потому что боялся лишних вопросов от родителей. Ночевал подросток на даче у своих родственников, а днем гулял по Гальянке, сообщает АН «Между строк».

Найти пропавшего школьника помог потерянный им портфель: его нашел работник теплоузла в районе улицы Дружинина. Мужчина сообщил об этом в полицию. Сотрудники МВД прочесали близлежащие дома, сады, оптовый рынок и нашли разыскиваемого. В настоящее время он передан родителям и находится дома.