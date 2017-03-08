Сотрудница «Почты России» в Свердловской области воровала деньги, чтобы оплатить кредиты

Как сообщил официальный представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, женщина осуществляла продажу подотчетных товаров мимо кассы. Таким путем она выручила 55 тысяч рублей, которые использовала на погашение личных потребительских кредитов.

Помимо этого, как пишут «Ведомости Урал», она похитила из кассы более 38 тысяч рублей.

Женщина осуждена на год условно с запретом на работу, связанную с материальной ответственностью, сроком на два года.