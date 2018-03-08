5-х детей отняли у семьи из Карпинска и поместили в СРЦ без разрешения родителей

26 февраля 2018 года в квартиру, где проживает семья Савченко, пришли сотрудники органов соцзащиты. Они сообщили, что им стало известно о том, что 5-х детей избивают. Осмотрев детей, сотрудники органов соцзащиты забрали их и отвезли в больницу. Родители сняли на видео, что у детей нет следов побоев.

По словам родителей, сотрудники соцзащиты сообщили им, что в больнице посещать детей может только мама, а для того, чтобы дети вернулись домой, отец должен съехать из квартиры пока идет проверка.

Детей забрали из семьи без предоставления каких-либо документов и без разрешения матери, все дети были переведены из больницы в СРЦ, кроме 2-летнего мальчика. Матери предложили лечь в больницу вместе с ним, хотя ранее, по ее словам, она сама хотела лечь в медучреждение, сообщает ИА Regnum.