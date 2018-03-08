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5-х детей отняли у семьи из Карпинска и поместили в СРЦ без разрешения родителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5-х детей отняли у семьи из Карпинска и поместили в СРЦ без разрешения родителей

8 марта, 16:05Общество
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