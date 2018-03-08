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Новости Нижнего Тагила

Мэр Нижнего Тагила поздравил горожанок с Международным женским днём (ВИДЕО)

8 марта 2018, 09:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,праздник,Свердловская область,март,Международный женский день
В Нижнем Тагиле на торжественном собрании, которое состоялось в городском цирке, поздравительные речи раздались в адрес жительниц города. Мэр города Сергей Носов присоединился к пожеланиям и произнёс торжественную речь. Он отметил, что всё, что делают мужчины, делается ради женщин, детей и внуков. Так или иначе, по мнению Сергея Константиновича, прекрасный пол руководит мужчинами. Также речь мэра не обошлась без шуток.

Милые женщины, желаю, чтобы праздничное настроение царило в душе не только восьмого марта, а сопровождало вас всю жизнь. А мы, мужчины, постараемся, чтобы так и было, -- резюмировал мэр.


Видео: «Тагил-ТВ»

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