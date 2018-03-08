Мэр Нижнего Тагила поздравил горожанок с Международным женским днём (ВИДЕО)

Он отметил, что всё, что делают мужчины, делается ради женщин, детей и внуков. Так или иначе, по мнению Сергея Константиновича, прекрасный пол руководит мужчинами. Также речь мэра не обошлась без шуток.

Милые женщины, желаю, чтобы праздничное настроение царило в душе не только восьмого марта, а сопровождало вас всю жизнь. А мы, мужчины, постараемся, чтобы так и было резюмировал мэр.