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Новости Нижнего Тагила

Священный Синод разделил Нижнетагильскую епархию на две части

8 марта 2018, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,РПЦ,Нижнетагильская епархия,Серовская епархия,синод,игумен Алексий,Екатеринбургская митрополия
Синод РПЦ разделил Нижнетагильскую епархию на 2 части. Будет создана новая Серовская епархия, которая ранее входила в состав Нижнетагильской.

Данное решение было принято на заседании синода РПЦ, который состоялся 7 марта 2018 года. Также Серовская епархия включена в состав Екатеринбургской митрополии.

 

Архиерею, который возглавит Серовскую епархию, Синод постановил называться «Серовский и Краснотурьинский». Им стал игумен Алексий (Орлов), являющийся клириком Нижнетагильской епархии, сообщает ФедералПресс.

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