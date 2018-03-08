Священный Синод разделил Нижнетагильскую епархию на две части

Синод РПЦ разделил Нижнетагильскую епархию на 2 части. Будет создана новая Серовская епархия, которая ранее входила в состав Нижнетагильской.

Данное решение было принято на заседании синода РПЦ, который состоялся 7 марта 2018 года. Также Серовская епархия включена в состав Екатеринбургской митрополии.

Архиерею, который возглавит Серовскую епархию, Синод постановил называться «Серовский и Краснотурьинский». Им стал игумен Алексий (Орлов), являющийся клириком Нижнетагильской епархии, сообщает ФедералПресс.