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Автомобильный Нижний Тагил

Рейд по дорожной безопасности проходит в Нижнем Тагиле в праздничные выходные

8 марта 2018, 10:30Добавить новость
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Во время праздничных выходных сотрудники ДПС Нижнего Тагила будут задействованы в четырёхдневном рейде «Безопасная дорога».

Так, во время празднования Международного женского дня в Нижнем Тагиле запланированы рейды, целью которых является выявление и пресечение нарушений на дорогах.

По статистике, чаще всего нарушители находятся в состоянии алкогольного опьянения, а также ездят без водительских прав, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Граждан призывают сообщать обо всех нарушениях на дорогах по телефонам: 97-65-60 и 25-00-44.

 
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