Священный Синод разделил Нижнетагильскую епархию на две части
8 марта, 15:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Синод РПЦ разделил Нижнетагильскую епархию на 2 части. Будет создана новая Серовская епархия, которая ранее входила в состав Нижнетагильской.
Сюжеты: Нижний Тагил
Данное решение было принято на заседании синода РПЦ, который состоялся 7 марта 2018 года. Также Серовская епархия включена в состав Екатеринбургской митрополии.
Архиерею, который возглавит Серовскую епархию, Синод постановил называться «Серовский и Краснотурьинский». Им стал игумен Алексий (Орлов), являющийся клириком Нижнетагильской епархии, сообщает ФедералПресс.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей