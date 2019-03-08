160 млн рублей выделят на создание центра культурного развития в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:30ОбществоФото: mkso.ru
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На территории Свердловской области в срок до 2024 года планируется создание центра культурного развития по программе регионального проекта «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры». Проект областные власти оценили в 160 млн рублей.
На конкурсной основе городом, где появится центр культурного развития, стал Каменск-Уральский. Строительство планируется завершить в 2024 году и обойдётся оно в 160 млн рублей.
Это софинансирование, то есть в реализацию проекта заложены средства федерального, регионального и муниципального бюджетов,пояснили в пресс-службе министерства культуры Свердловской области.
Согласно данным из паспорта, центр культурного развития станет многофункциональным культурным пространством с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами. Проектно-сметная документация будет разработана в 2022 году, начало строительство начнётся в 2023, сообщает «ТАСС».
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