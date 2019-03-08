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160 млн рублей выделят на создание центра культурного развития в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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081601

160 млн рублей выделят на создание центра культурного развития в Каменске-Уральском

Сегодня, 10:30ОбществоФото: mkso.ru
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