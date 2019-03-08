160 млн рублей выделят на создание центра культурного развития в Каменске-Уральском

На конкурсной основе городом, где появится центр культурного развития, стал Каменск-Уральский. Строительство планируется завершить в 2024 году и обойдётся оно в 160 млн рублей.

Это софинансирование, то есть в реализацию проекта заложены средства федерального, регионального и муниципального бюджетов,пояснили в пресс-службе министерства культуры Свердловской области.