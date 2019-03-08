1600 свердловских пенсионеров обучились компьютерной грамотности с 2016 года

Таким образом, количество обученных пенсионеров выросло в семь раз за два года. Компьютерную грамотность преподают сотрудники библиотек региона в рамках работы по информационному и справочному обслуживанию.

Для того, чтобы пройти обучение, необходимо предварительно записаться. Пожилые свердловчане изучают основы компьютерной и информационной безопасности. Занятия проводятся в индивидуальном режиме.

Для инвалидов по зрению используются программы синтеза речи, «горячие» клавиши и работа в текстовом редакторе.