1600 свердловских пенсионеров обучились компьютерной грамотности с 2016 года
Сегодня, 11:22ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В период с 2016 по 2018 год в Свердловской области компьютерной грамотности бесплатно обучились 1 600 пожилых людей.
Таким образом, количество обученных пенсионеров выросло в семь раз за два года. Компьютерную грамотность преподают сотрудники библиотек региона в рамках работы по информационному и справочному обслуживанию.
Для того, чтобы пройти обучение, необходимо предварительно записаться. Пожилые свердловчане изучают основы компьютерной и информационной безопасности. Занятия проводятся в индивидуальном режиме.
Для инвалидов по зрению используются программы синтеза речи, «горячие» клавиши и работа в текстовом редакторе.
Также сотрудники библиотек обучают навыкам поиска в интернете, работе с электронной почтой и общению в социальной сети, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей