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1600 свердловских пенсионеров обучились компьютерной грамотности с 2016 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Computer 3190630 340

1600 свердловских пенсионеров обучились компьютерной грамотности с 2016 года

Сегодня, 11:22ОбществоФото: pixabay.com
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