Единый номер службы спасения заработает в Свердловской области с 17 апреля

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласно которому использование Системы-112 начнётся в Свердловской области с 17 апреля 2019 года.

Помимо единого номера «112» свердловчане могут использовать номера экстренных служб «101», «102», «103» и «104» (МЧС, полиция, скорая медицинская помощь и газовая служба, соответственно). Владельцы стационарных телефонов смогут вызвать данные службы, используя номера «01», «02», «03» и «04». Операторы должны обеспечить возможность звонков по указанным номерам круглосуточно и бесплатно, говорится в тексте приказа.