Единый номер службы спасения заработает в Свердловской области с 17 апреля
Полноценная работа единого номера службы спасения начнётся в Свердловской области с 17 апреля. Соответствующий приказ подписан главой Минкомсвязи Константином Носковым.
На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации согласно которому использование Системы-112 начнётся в Свердловской области с 17 апреля 2019 года.
Помимо единого номера «112» свердловчане могут использовать номера экстренных служб «101», «102», «103» и «104» (МЧС, полиция, скорая медицинская помощь и газовая служба, соответственно). Владельцы стационарных телефонов смогут вызвать данные службы, используя номера «01», «02», «03» и «04». Операторы должны обеспечить возможность звонков по указанным номерам круглосуточно и бесплатно, говорится в тексте приказа.
Напомним, что внедрение Системы-112 планировалось с 2012 года. Постепенно её начали внедрять в тестовом режиме, сообщает URA.ru.