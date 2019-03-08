Екатеринбургское МУП «Золушка» станет обществом с ограниченной ответственностью
Мэр Екатеринбурга подписал постановление о приватизации МУП «Золушка».
Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте мэрии города, «Золушка» станет обществом с ограниченной ответственностью. Уставной капитал «Золушки» составит 7,4 млн рублей. 100% доли в нем принадлежат властям уральской столицы.
Исполнять обязанности директора будет Сергей Горбунов. Он же будет заниматься вопросом госрегистрации ООО.
ЕМУП «Золушка» занималось организацией питания в нескольких школах Екатеринбурга. За некачественное выполнение обязанности по организации питания в «Золушке» были проведены обыски, после чего МУПу был выписан штраф. Экс-директор предстанет перед судом за халатность и злоупотребление полномочиями.
В феврале «Золушка» пыталась опротестовать итоги аукциона по организации питания в трех школах, с которыми теперь будет работать нижнетагильский ИП Розенбах.