Екатеринбургское МУП «Золушка» станет обществом с ограниченной ответственностью

Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте мэрии города, «Золушка» станет обществом с ограниченной ответственностью. Уставной капитал «Золушки» составит 7,4 млн рублей. 100% доли в нем принадлежат властям уральской столицы.

Исполнять обязанности директора будет Сергей Горбунов. Он же будет заниматься вопросом госрегистрации ООО.

ЕМУП «Золушка» занималось организацией питания в нескольких школах Екатеринбурга. За некачественное выполнение обязанности по организации питания в «Золушке» были проведены обыски, после чего МУПу был выписан штраф. Экс-директор предстанет перед судом за халатность и злоупотребление полномочиями.