Мэрия Екатеринбурга разрешит отпускать на волю неагрессивных бездомных собак
Сегодня, 16:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация уральской столицы разрабатывает изменения, которые позволят выпускать на волю неагрессивных животных без владельцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее правила работы с животными без владельца подразумевали отлов, содержание и пристройство. В настоящее время разрабатывается новая методика, которая позволит отпускать собак, не проявляющих немотивированную агрессию, на прежние места, с которых был произведен отлов.
Согласно первому пункту статьи 1 закона об обращении с бездомными собаками будет производиться отлов животного без владельца, их транспортировка, учет, пристройство, содержание, которое будет подразумевать лечение, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. После всех перечисленных действий животных будут вовращать на прежнюю территорию их обитания, информирует Znak.com.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей