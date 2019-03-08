Мэрия Екатеринбурга разрешит отпускать на волю неагрессивных бездомных собак

Ранее правила работы с животными без владельца подразумевали отлов, содержание и пристройство. В настоящее время разрабатывается новая методика, которая позволит отпускать собак, не проявляющих немотивированную агрессию, на прежние места, с которых был произведен отлов.

Согласно первому пункту статьи 1 закона об обращении с бездомными собаками будет производиться отлов животного без владельца, их транспортировка, учет, пристройство, содержание, которое будет подразумевать лечение, вакцинацию, стерилизацию и маркирование. После всех перечисленных действий животных будут вовращать на прежнюю территорию их обитания, информирует Znak.com.