Минэкономразвития раскритиковало инициативу о введении крабовых аукционов

От Минэкономразвития поступило отрицательное заключение на законопроект о распределении квот на вылов краба, который, по мнению экспертов, продвигает Глеб Франк, сообщило издание "РБК".
Напомним, в 2017 году главе страны Владимиру Путину передали письмо, в котором была просьба отдавать на аукционы 50% квот на вылов краба. Информации о том, кто выступил с инициативой, не появлялось. Эксперты считают, что это была начавшая работу в этой отрасли "Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка, который является зятем Геннадия Тимченко.
Правительство просило поддержать предложение о распределении квот, однако Минэкономразвития передало Минсельхозу отрицательное заключение. Со слов авторов инициативы, повысится экономическая эффективность властей от передачи разрешения на вылов краба. Так, федеральный бюджет сможет получать по 2 миллиона рублей за 1 тонну крабу, в прошлом году была разрешена добыча более 93 тысяч тонн краба.
Минэкономразвития в заключении написало, что предложение недостаточно обоснованно. В ведомстве уверены, что нововведение отрицательно скажется на предпринимателях, так как появятся новые запреты и лишние обязанности.
"Предприятия, у которых сейчас есть квоты, потеряют 50% вылова краба. По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, это может привести к тому, что банки не захотят больше финансировать эти компании и появится угроза дефолта", - уточнило издание.
Многие организации, которые могут потерять квоты, не уверены, что будут участвовать в запущенных аукционах.
По поводу этой ситуации высказывались эксперты, считающие, что у Франка есть намерение задавить мелкий бизнес в этой отрасли, а сам законопроект способен потопить эту сферу в коррупции. У участников рынка появилось мнение, что Франк занимается переделом рыболовецкого флота страны, чтобы оказаться монополистом.