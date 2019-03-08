Минэкономразвития раскритиковало инициативу о введении крабовых аукционов

Напомним, в 2017 году главе страны Владимиру Путину передали письмо, в котором была просьба отдавать на аукционы 50% квот на вылов краба. Информации о том, кто выступил с инициативой, не появлялось. Эксперты считают, что это была начавшая работу в этой отрасли "Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка, который является зятем Геннадия Тимченко.

Правительство просило поддержать предложение о распределении квот, однако Минэкономразвития передало Минсельхозу отрицательное заключение. Со слов авторов инициативы, повысится экономическая эффективность властей от передачи разрешения на вылов краба. Так, федеральный бюджет сможет получать по 2 миллиона рублей за 1 тонну крабу, в прошлом году была разрешена добыча более 93 тысяч тонн краба.

Минэкономразвития в заключении написало, что предложение недостаточно обоснованно. В ведомстве уверены, что нововведение отрицательно скажется на предпринимателях, так как появятся новые запреты и лишние обязанности.

"Предприятия, у которых сейчас есть квоты, потеряют 50% вылова краба. По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, это может привести к тому, что банки не захотят больше финансировать эти компании и появится угроза дефолта", - уточнило издание.

Многие организации, которые могут потерять квоты, не уверены, что будут участвовать в запущенных аукционах.