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Рейды по поимке пьяных водителей проходят в Нижнем Тагиле в праздничные дни
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Gibdd

Рейды по поимке пьяных водителей проходят в Нижнем Тагиле в праздничные дни

Сегодня, 16:34ОбществоФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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