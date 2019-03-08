Рейды по поимке пьяных водителей проходят в Нижнем Тагиле в праздничные дни
Сегодня, 16:34ОбществоФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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Сотрудники Госавтоинспекции с 7 по 10 марта проводят мероприятие «Безопасная дорога», которое направлено на поимку тагильчан, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В праздничные дни ежедневные рейды ГИБДД проходят на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Мероприятия направлены на пресечение дорожно-транспортных происшествий.
Пропаганда отдела ГИБДД информирует, что в 2018 году по вине свердловских водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, травмы на дорогах получили 535 жителей региона.
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