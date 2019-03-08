Рейды по поимке пьяных водителей проходят в Нижнем Тагиле в праздничные дни

В праздничные дни ежедневные рейды ГИБДД проходят на дорогах Нижнего Тагила и Горноуральского ГО. Мероприятия направлены на пресечение дорожно-транспортных происшествий.

Пропаганда отдела ГИБДД информирует, что в 2018 году по вине свердловских водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, травмы на дорогах получили 535 жителей региона.