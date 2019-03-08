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Тагильчане смогут наблюдать за строительством 100-ой школы в режиме онлайн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Img 4234

Тагильчане смогут наблюдать за строительством 100-ой школы в режиме онлайн

Сегодня, 11:00ОбществоФото: ntagil.org
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