Тагильчане смогут наблюдать за строительством 100-ой школы в режиме онлайн
Режим круглосуточного наблюдения за строительством школы №100 стал доступен для жителей Нижнего Тагила. Онлайн-трансляция ведется на целевой странице образовательного учреждения, которая открыта на официальном сайте города.
На территории школы установлены три камеры, на первом и втором этажах. В дальнейшем места их расположения поменяют, чтобы каждый пользователь мог видеть наиболее показательные участки, на которых ведутся разные виды работ. Инициатива установки камер принадлежит родителям первоклассников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Максимальная открытость, свободный доступ к информации – это своеобразный тренд современности. Родительский видеоконтроль только первый этап программы «Умная школа», разработкой которой занимаются специалисты крупнейшего национального провайдера цифровых сервисов ПАО «Ростелеком». Образовательное учреждение станет пилотным проектом по внедрению самой современной системы видеонаблюдения и использованию цифровых технологий в образовательном процессе,отметил директор школы-новостройки Дмитрий Язовских.