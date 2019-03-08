Тагильчане смогут наблюдать за строительством 100-ой школы в режиме онлайн

На территории школы установлены три камеры, на первом и втором этажах. В дальнейшем места их расположения поменяют, чтобы каждый пользователь мог видеть наиболее показательные участки, на которых ведутся разные виды работ. Инициатива установки камер принадлежит родителям первоклассников, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.