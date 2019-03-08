Запрет на распространение фейковой информации введен госдумой

Генеральный прокурор или его заместитель может обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам. После получения уведомления редакцией, новость должна быть немедленно удалена.

Согласно проекту, нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере – 100 тысяч рублей для граждан, 200 тысяч рублей – для должностных лиц, 500 тысяч рублей – для юрлиц. Если недостоверная новость повлекла смерть человека или прекращение работы объектов жизнеобеспечения, сумма штрафа может быть увеличена до 1,5 млн рублей.