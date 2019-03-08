Запрет на распространение фейковой информации введен госдумой
Сегодня, 14:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Госдума одобрила введение закона, предусматривающего штрафы за распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу людям или деятельности инфраструктуры.
Генеральный прокурор или его заместитель может обратиться в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к ресурсам. После получения уведомления редакцией, новость должна быть немедленно удалена.
Согласно проекту, нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере – 100 тысяч рублей для граждан, 200 тысяч рублей – для должностных лиц, 500 тысяч рублей – для юрлиц. Если недостоверная новость повлекла смерть человека или прекращение работы объектов жизнеобеспечения, сумма штрафа может быть увеличена до 1,5 млн рублей.
Кроме того, госдума одобрила введение штрафа в размере 30-100 тысяч рублей за неуважение к власти. В случае повторения нарушения, штраф увеличивается до 100-200 тысяч рублей, сообщают «Новые Известия».
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