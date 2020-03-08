Один из больных коронавирусом в Москве оказался уроженцем Свердловской области

Мать мужчины рассказала, что пациенты содержатся в медцентре «Новомосковский». По словам женщины, сначала в больницу положили ее невестку, а после этого и ее сына. У женщины подтвердился коронавирус, у мужчины — нашли очаг пневмонии в легких.

Женщина также отметила, что о состоянии родственников ей не сообщают, а приехать из Екатеринбурга в Москву она не может.