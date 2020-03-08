Один из больных коронавирусом в Москве оказался уроженцем Свердловской области
Сегодня, 17:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Один из госпитализированных с коронавирусом россиян уроженец Свердловской области, пишет Ура.ру.
Мать мужчины рассказала, что пациенты содержатся в медцентре «Новомосковский». По словам женщины, сначала в больницу положили ее невестку, а после этого и ее сына. У женщины подтвердился коронавирус, у мужчины — нашли очаг пневмонии в легких.
Женщина также отметила, что о состоянии родственников ей не сообщают, а приехать из Екатеринбурга в Москву она не может.
Вчера стало известно о четырех новых случаях заболевания коронавирусом в Липецке и Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось о шести заболевших, находящихся в Нижнем Новгороде и в Москве. Сегодня организаторы турнира «Большой шлем» сообщили, что соревнования пройдут без зрителей, а часть спортсменов не будут допущены до турнира.
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