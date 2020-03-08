Российское правительство направит более 18 миллиардов рублей на оплату труда врачей

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Целью выделения финансирования является устранение дефицита кадров в здравоохранении. Деньги выделит Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Средства поступят в территориальные фонды в регионах. Если средств не хватит, Федеральный фонд должен будет выделить деньги регионам из резерва.

Наибольшая сумма на оплату труда врачей и среднего медперсонала будет направлена в Московскую область.

Напомним, в 2019 году из двух больниц Нижнего Тагила уволились хирурги. Причиной увольнений стало недовольство зарплатой и высокой загруженностью. В ситуацию пришлось вмешаться региональным и федеральным властям. Врачам пообещали повысить зарплату и доплачивать за переработки, после чего хирурги забрали заявления на увольнение.