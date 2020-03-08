В Екатеринбурге продают квартиру с личной террасой за 28 миллионов рублей
Сегодня, 11:19ОбществоФото: N1.ru
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В Екатеринбурге продается пятикомнатная квартира за 28 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте N1.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Квартира расположена на улице Фролова. В квартире имеется личная терраса, на которую можно подняться по винтовой лестнице. С террасы окутывается вид на Верх-Исетский пруд. Общая площадь жилплощади 363,5 квадратных метра.
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Также в квартире есть сауна, система «Умный дом», в каждой комнате свои санузел и гардеробная.
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