Автовладельцы с 8 марта по-новому смогут оформлять полис ОСАГО

Двойной полис можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Он должен включать в себя риски, вязанные с утратой и повреждения автомобиля. Кроме того, сроки действия полисов должны совпадать. Если у одного из них истекает строк действия, то второй тоже не будет действовать.