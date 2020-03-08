Автовладельцы с 8 марта по-новому смогут оформлять полис ОСАГО
Сегодня, 17:54ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В России с 8 марта вступили в силу изменения в оформлении полисов ОСАГО, сообщает РИА «Новости».
С сегодняшнего дня водители смогут разместить сведения о договоре каско на обратную сторону полиса. Это дает возможность не заключать дополнительный договор добровольного автострахования.
Двойной полис можно оформить как в бумажном, так и в электронном виде. Он должен включать в себя риски, вязанные с утратой и повреждения автомобиля. Кроме того, сроки действия полисов должны совпадать. Если у одного из них истекает строк действия, то второй тоже не будет действовать.
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