Городская больница закупит субстанцию «Кислород» на 4,9 млн в Нижнем Тагиле

Потенциальные исполнители подавали заявки с 1 по 2 марта. Электронный аукцион провели 3 марта. На конкурс заявились три участника, из которых двое не соответствовали требованиям. Контракт планируется заключить с ООО «Авиммед» — предложение поставщика составило 4,9 миллиона рублей.
Место доставки субстанции — больничный комплекс на Максарева, 5. Обеспечивать больницу надо с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. Поставка жидкого медицинского кислорода производится в криогенных сосудах, принадлежащих поставщику, осуществляется специализированным транспортом.
Напомним, в феврале этого года городская больница № 1 искала поставщика лекарственного средства «Фавипиравир», которое применяется при лечении от коронавируса.