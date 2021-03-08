Городская больница закупит субстанцию «Кислород» на 4,9 млн в Нижнем Тагиле

Потенциальные исполнители подавали заявки с 1 по 2 марта. Электронный аукцион провели 3 марта. На конкурс заявились три участника, из которых двое не соответствовали требованиям. Контракт планируется заключить с ООО «Авиммед» — предложение поставщика составило 4,9 миллиона рублей.