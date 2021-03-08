Городская больница закупит субстанцию «Кислород» на 4,9 млн в Нижнем Тагиле

Городская больница закупит субстанцию «Кислород» на 4,9 млн в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:18ОбществоФото: pixabay.com
Городская больница № 1, где лечатся больные коронавирусом, будет обеспечена поставкой субстанции фармацевтической «Кислород». Стартовая цена контракта была обозначена в 6,7 млн рублей.

Потенциальные исполнители подавали заявки с 1 по 2 марта. Электронный аукцион провели 3 марта. На конкурс заявились три участника, из которых двое не соответствовали требованиям. Контракт планируется заключить с ООО «Авиммед» — предложение поставщика составило 4,9 миллиона рублей.

Место доставки субстанции — больничный комплекс на Максарева, 5. Обеспечивать больницу надо с 1 апреля по 30 сентября 2021 года. Поставка жидкого медицинского кислорода производится в криогенных сосудах, принадлежащих поставщику, осуществляется специализированным транспортом.

Напомним, в феврале этого года городская больница № 1 искала поставщика лекарственного средства «Фавипиравир», которое применяется при лечении от коронавируса.

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