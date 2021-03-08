Самые интересные женщины Нижнего Тагила в Instagram: подборка TagilCity.ru

Я врач акушер-гинеколог. Свою профессию очень люблю. Работаю 16 лет врачом. Блог веду 1 год. Начала вести блог в то время, когда ушла с обычной больницы и стала постоянно принимать в частной клинике. Меня вдохновляют мои пациенты, понимаю и чувствую, как я им нужна. Мне доверяют свое здоровье и я ценю это,рассказал гинеколог редакции TagilCity.ru.