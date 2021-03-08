Самые интересные женщины Нижнего Тагила в Instagram: подборка TagilCity.ru

Бизнесвумен Алла Волчкова
Директор из бьюти-сферы ведет свой блог с аккаунта allavolchkova. Сейчас у Аллы 1,2 тысячи подписчиков и 105 публикаций. Посты набирают порядка 300 лайков и 50 комментариев. Алла занимается бизнесом уже 22 года. Первая публикация блога появилась 25 октября 2014 года. Блогер рассказывает о продвижении бизнеса. Также бизнесвумен делится с подписчиками фото полученных наград, поздравляет с праздниками своих сотрудников и клиентов. Поздравления не обходят стороной и родственников тагильчанки. Вдохновиться примером женщины в бизнесе можно именно в этом аккаунте.
Блогер для дошкольных работников Анна Николаева
Пожалуй, единственный блогер с тремя высшими педагогическими образованиями живет именно в Нижнем Тагиле. Блог pro_detcad насчитывает более десяти тысяч подписчиков и 187 публикаций. Прямые эфиры Анны смотрит несколько тысяч пользователей.
Раньше работала в детском саду. Была старшим воспитателем. Блог начала вести, когда находилась в декрете. Два года назад. Моя аудитория — это воспитатели и специалисты, которые работают в детском саду,делится блогер.
Анна рассказывает о работе с детьми, помогает педагогам. Делится с подписчиками информацией о себе и своем опыте работы, показывает, как проводит время с ребенком. Делает подарки для своей аудитории. За методами воспитания — к Анне.
Врач-гинеколог Светлана Наумова
На аккаунт doctor_naumova подписаны 1,5 тысячи человек. Публикации набирают несколько сотен лайков и десятки комментариев. Опубликованные видео смотрят тысячи человек.
Я врач акушер-гинеколог. Свою профессию очень люблю. Работаю 16 лет врачом. Блог веду 1 год. Начала вести блог в то время, когда ушла с обычной больницы и стала постоянно принимать в частной клинике. Меня вдохновляют мои пациенты, понимаю и чувствую, как я им нужна. Мне доверяют свое здоровье и я ценю это,рассказал гинеколог редакции TagilCity.ru.
Светлана в своем блоге не только оберегает от различных заболеваний, но и рассказывает о подготовке к беременности. Отвечает на вопросы подписчиков в историях. Также выкладывает фото своих путешествий, играет на музыкальных инструментах и занимается спортом. Существует ли точка G — узнаете в блоге Светланы.
Ведущая Катрин Багира
Одна из самых ярких ведущих Нижнего Тагила ведет аккаунт katrin_bagira уже 8 лет. Сейчас на него подписаны порядка 6 тысяч пользователей. Аккаунт насчитывает 1,8 тысячи публикаций, которые набирают несколько сотен лайков и десятки комментариев. А сторис ведущей смотрит 1,5 тысячи человек.
В публикациях блогер подводит итоги года, выкладывает фотографии из спортивного зала, общается с подписчиками о карантинных мерах. Любит публиковать кадры со своей дочерью. Также делится фотографиями с семейных фотосессий и анонсами ближайших мероприятий. За позитивными эмоциями — конечно, к Катрин.
Фотограф Кристина Семенченко
Мы выбрали аккаунт semenchenko_kris_photo из-за креативных снимков и многообразных публикаций. Кристина общается с подписчиками об уверенности в себе и боязни стоматологов. Рассказывает истории из своей жизни. Публикует снимки с фотосессий и разных стран. Подбирает новые лица для своих снимков и обсуждает со своей аудиторией о качестве работ. На блогера подписаны 3,1 тысячи человек.
Проект Натальи Вахониной и Жанны Коробейниковой — Легко.медиа
Молодой блог от тагильских журналисток legko.media насчитывает 362 подписчика и 21 публикацию. Посты набирают порядка 200 лайков. Их комментируют десятки пользователей. Блог знакомит с множеством интересных людей. Затрагивает такие темы, как секс, фильмы, книги, домашние тренировки, феминизм, домашнее насилие и даже принятие себя. В публикациях можно встретить рецепты различных блюд и темы лекций по психологии. Также аккаунт устраивает розыгрыши денежных средств.
Проект начали без вложений. В свободное время от работы. Двигаемся вперед. Уже поступали предложения от предпринимателей Нижнего Тагила. Мы не ограничиваемся только Нижним Тагилом, у нас будут публикации для девушек со всего мира,заявили авторы.
Блог Евгении Дейстер о многодетном материнстве
На аккаунт jen_de_ подписаны 2,9 тысячи человек. Он насчитывает 847 публикаций. Посты смотрят и лайкают несколько тысячи человек. Евгения устраивает коллаборации с блогерами со всей страны. Снимает смешные скетчи с участием мужа и детей. Рассказывает о материнской заботе и проводит различные розыгрыши. За полезными советами для родителей — к Евгении.
Блог Дарьи о материнстве и психологии
Страница mom_psiholog насчитывает 8,8 тысячи подписчиков и 599 публикаций. По словам Дарьи, она мотивирует и поддерживает своих подписчиков. В ее аккаунте можно наткнуться на танцы на пилоне, ответы на вопросы подписчиков. Также Дарья делится рецептами. Рассказывает о методах воспитания детей. Считает, что жена и мама она по призванию. В публикациях любит рассуждать о психологии. За интересным общением - приглашаем в аккаунт Дарьи.