Шесть пассажиров и водитель легковушки погибли в ДТП под Самарой

В ДТП под Самарой погибли семь человек. Все они находились в одном автомобиле.

Попавшая в ДТП легковушка под Самарой была переполнена. В автомобиле было семь человек. Все они погибли. Все скончавшиеся были молодыми людьми, сообщают РИА Новости со ссылкой на региональное МВД. Столкновение произошло на трассе М5 «Урал» (Волжский — Курумоч). По данным правоохранительных органов, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Второй участник ДТП не пострадал. Напомним, 7 Марта сообщалось, что на 11 километре автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» в ДТП столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, пять пострадали. Один погиб, пять пострадали: подробности массового ДТП на Старателе в Нижнем Тагиле

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