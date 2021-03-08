Система мониторинга погоды под Нижним Тагилом обойдется в 5,8 млн рублей

Система мониторинга погоды под Нижним Тагилом обойдется в 5,8 млн рублей

Сегодня, 16:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Система мониторинга погодных условий и прогнозирования условий движения на 61-м километре автомобильной дороги Нижний Тагил — поселок Висимо-Уткинск — деревня Усть-Утка обойдется ГКУ СО «Управление автодорог» в 5,87 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, система должна автоматически собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию о прогнозируемой погоде. Таким образом, планируется автоматизировать процесс управления содержания сети региональных автодорог.

Обеспечение данными осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движения в неблагоприятных метеоусловиях и оптимального использования выделяемых на содержание дорог материальных и финансовых ресурсов. Данные позволяют дорожной службе и дорожно-эксплуатационным организациям иметь оперативную информацию о погодных условиях и ожидаемом изменении ситуации на дорогах и заранее готовиться к опасным явлениям погоды.

Подсистема дорожного метеорологического контроля обеспечивает автоматический сбор и сохранение в базе данных следующих метеорологических параметров:

  • температуры воздуха;
  • относительной влажности воздуха;
  • атмосферного давления;
  • скорости ветра;
  • направления ветра;
  • типа осадков;
  • интенсивности осадков;
  • количества осадков;
  • состояния погоды;
  • температуры точки росы;
  • температуры замерзания жидкости на поверхности дороги;
  • температуры поверхности дорожного полотна;
  • состояния поверхности дорожного полотна;
  • коэффициента сцепления с поверхностью дороги;
  • толщины слоя воды (льда, снега) на поверхности дороги.

Подсистема анализа и прогнозирования метеорологических условий дорожного движения формирует прогнозы условий движения на период до 48 часов, для мест установки постов метеорологического контроля, и оповещения персонала дорожных служб.

Начать работы по установке метеорологической системы подрядчик должен со дня заключения государственного контракта. Завершить работы нужно 1 июля 2021 года.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 12 марта. Аукцион в электронной форме пройдет 16 марта.

ГКУ СО «Управление автодорог» разместило объявление по поиску подрядчика на установку метеорологической системы повторно. Ранее исполнителя искали в декабре 2020 года.

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Нижний ТагилЭксклюзив
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