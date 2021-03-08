Система мониторинга погоды под Нижним Тагилом обойдется в 5,8 млн рублей

Обеспечение данными осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движения в неблагоприятных метеоусловиях и оптимального использования выделяемых на содержание дорог материальных и финансовых ресурсов. Данные позволяют дорожной службе и дорожно-эксплуатационным организациям иметь оперативную информацию о погодных условиях и ожидаемом изменении ситуации на дорогах и заранее готовиться к опасным явлениям погоды.