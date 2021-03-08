Система мониторинга погоды под Нижним Тагилом обойдется в 5,8 млн рублей

Согласно конкурсной документации, система должна автоматически собирать, обрабатывать, хранить и передавать информацию о прогнозируемой погоде. Таким образом, планируется автоматизировать процесс управления содержания сети региональных автодорог.
Обеспечение данными осуществляется с целью повышения безопасности дорожного движения в неблагоприятных метеоусловиях и оптимального использования выделяемых на содержание дорог материальных и финансовых ресурсов. Данные позволяют дорожной службе и дорожно-эксплуатационным организациям иметь оперативную информацию о погодных условиях и ожидаемом изменении ситуации на дорогах и заранее готовиться к опасным явлениям погоды.
Подсистема дорожного метеорологического контроля обеспечивает автоматический сбор и сохранение в базе данных следующих метеорологических параметров:
Подсистема анализа и прогнозирования метеорологических условий дорожного движения формирует прогнозы условий движения на период до 48 часов, для мест установки постов метеорологического контроля, и оповещения персонала дорожных служб.
Начать работы по установке метеорологической системы подрядчик должен со дня заключения государственного контракта. Завершить работы нужно 1 июля 2021 года.
Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 12 марта. Аукцион в электронной форме пройдет 16 марта.
ГКУ СО «Управление автодорог» разместило объявление по поиску подрядчика на установку метеорологической системы повторно. Ранее исполнителя искали в декабре 2020 года.