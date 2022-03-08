72,9 млн выделено на капремонт дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле

Заказчиком тендера является администрация Нижнего Тагила, средства будут выделены из местного бюджета. Работы необходимо провести в два этапа и окончить до 31 января 2023 года.
Дом на улице Ильича, 2 является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс домов по улице Ильича, построенные в духе советского конструктивизма». Площадь земельного участка для реконструкции составит 6,6 тысячи квадратных метров, площадь застройки — 1,3 тысячи квадратных метров.
Пятиэтажный многоквартирный «Дом дирекции» с нежилыми помещениями на первом этаже был построен и сдан в эксплуатацию в 1936 году. Здание проектировалось в формах конструктивизма, фасады здания были декорированы элементами советского неоклассицизма.
Внешнюю декоративную отделку дома выполняла семья московских художников Донских. Вдоль восточного фасада здания имеется небольшой сквер с пешеходными асфальтовыми дорожками. Со времени постройки капитальный ремонт дома и реставрация не производились. За последние 40 лет трижды осуществлялся ремонт фасадов.
Согласно документации, на Ильича, 2 будут отремонтированы крыша, подвал и фасады. Проектом предусмотрены реставрация балконов, окон, дверей и других архитектурных элементов.
Гарантия на выполненные работы составит пять лет с момента ввода дома в эксплуатацию. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 марта 2022 года.
Напомним, проект ремонта дома на улице Ильича, 2 в Нижнем Тагиле был согласован с Управлением госохраны объектов культурного наследия региона и прошел госэкспертизу. Основная часть средств была выделена городу от Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.