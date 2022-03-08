Новые выплаты для семей с детьми анонсировал Владимир Путин

Новые выплаты для семей с детьми анонсировал Владимир Путин
Новые выплаты для семей с детьми анонсировал Владимир Путин
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
Выплаты на детей от 8 до 16 лет для всех семей с невысокими доходами собираются ввести в России с 1 апреля.

Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе поздравления россиянок с 8 марта. По словам главы государства, необходимо поддержать семьи с невысокими доходами, у которых есть дети от 8 до 16 лет. Первые выплаты россияне получат уже в мае, мера поддержки начнет действовать с 1 апреля.

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас россияне живут в сложное время. Он поблагодарил женщин, которые трудятся на благо Родине.

Напомним, на данный момент в России дополнительную материальную поддержку от государства получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет, беременные женщины, а также семьи с невысокими доходами, в которых есть дети до 7 лет включительно.

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