Сдавшему машину по Trade-in пенсионеру приходят штрафы из Екатеринбурга

Сдавшему машину по Trade-in пенсионеру приходят штрафы из Екатеринбурга
Сдавшему машину по Trade-in пенсионеру приходят штрафы из Екатеринбурга
Сегодня, 17:52ОбществоФото: ГИБДД

Штрафы уральца после покупки им автомобиля получает экс-владелец машины

Девушка из Краснодарского края разыскивает жителя Свердловской области. С ее слов, водитель нарушает правила дорожного движения, а штрафы приходят бывшему владельцу машины. Это отец россиянки.

По словам девушки, в 2020 году ее отец продал свой автомобиль Hyundai Accent. Для этого он обратился в салон подержанных машин и воспользовался программой Trade-in для покупки нового автомобиля. И вот уже два года как экс-владелец оплачивает не свои, а чужие штрафы.

Правила дорожного движения нарушает тот, кто приобрел иномарку в этом же самом салоне. Но квитанции поступают не на его домашний адрес, а в другой регион, рассказала дочь пострадавшего.

С учета папа снять машину не может, стоит запрет на регистрационные действия. Ездил в ГИБДД, писал заявления чтоб сняли, чтоб дали координаты человека, но увы и ах. Даже через знакомых и родственников в органах ему не удалось найти, точнее ему не дают эту инфу, поясняет девушка.

Экс-владелец Hyundai на пенсии, но ему приходится работать. Иначе его ждет нужда и разбирательство с ГИБДД, уверена дочь мужчины. Она просит помочь с поисками водителя-нарушителя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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