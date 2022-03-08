Сдавшему машину по Trade-in пенсионеру приходят штрафы из Екатеринбурга

По словам девушки, в 2020 году ее отец продал свой автомобиль Hyundai Accent. Для этого он обратился в салон подержанных машин и воспользовался программой Trade-in для покупки нового автомобиля. И вот уже два года как экс-владелец оплачивает не свои, а чужие штрафы.
Правила дорожного движения нарушает тот, кто приобрел иномарку в этом же самом салоне. Но квитанции поступают не на его домашний адрес, а в другой регион, рассказала дочь пострадавшего.
С учета папа снять машину не может, стоит запрет на регистрационные действия. Ездил в ГИБДД, писал заявления чтоб сняли, чтоб дали координаты человека, но увы и ах. Даже через знакомых и родственников в органах ему не удалось найти, точнее ему не дают эту инфу, поясняет девушка.
Экс-владелец Hyundai на пенсии, но ему приходится работать. Иначе его ждет нужда и разбирательство с ГИБДД, уверена дочь мужчины. Она просит помочь с поисками водителя-нарушителя.