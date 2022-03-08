Сдавшему машину по Trade-in пенсионеру приходят штрафы из Екатеринбурга

По словам девушки, в 2020 году ее отец продал свой автомобиль Hyundai Accent. Для этого он обратился в салон подержанных машин и воспользовался программой Trade-in для покупки нового автомобиля. И вот уже два года как экс-владелец оплачивает не свои, а чужие штрафы.