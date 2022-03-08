Женское несчастье. История о родновере из Тагила и купленной за стадо баранов невесте

У него у самого высших образований два или три. Он говорит: я их буду сам обучать. Я буду преподавать ей (прим. — Полине) «Царскую грамоту». Естественно, в школу они не пошли. В Невьянск заявление написал о том, что они на семейном образовании, которое подразумевает ежегодную аттестацию, но в школу детей никто не возил, говорит Елена.