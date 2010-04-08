Мимо нашей планеты сегодня пролетит астероид
8 апреля 2010, 15:08ОбществоArtem
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К нашей планете приближается 22-метровый астероид, обнаруженный 5 апреля американскими астрономами.
Он пролетит между Землей и Луной в ночь с четверга на пятницу. Это случится в 05 часов 06 минут по местному времени. Опасность столкновения исключена, так как расстояние до астероида составит около 360 тысяч километров. Как пишет «ТАСС Урал», об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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