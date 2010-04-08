Мимо нашей планеты сегодня пролетит астероид

Он пролетит между Землей и Луной в ночь с четверга на пятницу. Это случится в 05 часов 06 минут по местному времени. Опасность столкновения исключена, так как расстояние до астероида составит около 360 тысяч километров. Как пишет «ТАСС Урал», об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.