Нижний Тагил – в числе победителей конкурса по энергосбережению
8 апреля 2010, 16:10ОбществоArtem
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Как сообщает департамент информационной политики губернатора, подведены итоги конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Свердловской области по энергосбережению».
В число победителей, кроме г. Нижний Тагил, вошли Богданович, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Первоуральск и некоторые другие города. Призом победителям стал повышающий коэффициент при расчете расходных полномочий муниципальных образований на модернизацию инженерной инфраструктуры. Это означает, что из областного бюджета Нижнему Тагилу выделят больше средств, пояснил нам начальник отдела коммунальной энергетики администрации города Алексей Рыбин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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