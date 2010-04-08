Ростехнадзор озвучил итоги проверки ВГОКа г. Нижний Тагил

В том числе, один групповой, когда погибли 9 горняков. Ростехнадзор, проводивший проверку на комбинате, пришел к выводу, что причинами несчастных случаев на производстве явились неудовлетворительные содержание и недостатки в организации рабочих мест, трудовая и производственная дисциплина, нарушение технологического процесса. Всего во время проверок Ростехнадзор выявил на ВГОКе 67 нарушений, пишет НаканунеРу. Юридическое лицо ОАО "ВГОК" и 15 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 37 тысяч рублей.