Рынок компьютеров в России сократился на треть

Меньше всего от кризиса пострадал сегмент нетбуков. Всего за год было продано более 7-ми миллионов компьютеров, из которых на ноутбуки пришлось 3 миллиона 320 тысяч, а на настольные – почти 4 миллиона. Основными игроками на рынке десктопов были Acer, Depo, HP, K-Systems и Kraftway. В сегменте ноутбуков также лидирует Acer. Следом идут Asus, HP, Samsung и Toshiba. В 2010 году прогнозируется десятипроцентный рост рынка, причем сегмент портативных компьютеров будет до 2013 года ежегодно расти в среднем на 17 процентов.