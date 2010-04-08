С 12 апреля для тяжелых машин путь по городу Нижний Тагил закрыт
8 апреля 2010, 15:27ОбществоArtem
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Ограничение вводится из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега.
Вплоть до 20 мая ограничивается движение для транспорта допустимой осевой нагрузкой в 5 тонн. Исключение составляют дороги и мосты федерального и регионального значения, сообщает официальный сайт г. Нижний Тагил. Без согласования с муниципалитетом проезд разрешается автотранспорту, перевозящему пассажиров, почту, медикаменты и продукты питания.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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