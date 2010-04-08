С 12 апреля для тяжелых машин путь по городу Нижний Тагил закрыт

Вплоть до 20 мая ограничивается движение для транспорта допустимой осевой нагрузкой в 5 тонн. Исключение составляют дороги и мосты федерального и регионального значения, сообщает официальный сайт г. Нижний Тагил. Без согласования с муниципалитетом проезд разрешается автотранспорту, перевозящему пассажиров, почту, медикаменты и продукты питания.